Cosa è successo agli ultimi classificati di Sanremo 2026: reazioni e commenti dal palco

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si è chiusa al Teatro Ariston con una vittoria che ha raccolto applausi, sorprese e qualche polemica: sul gradino più alto del podio è salito Sal Da Vinci con Per sempre sì. La kermesse, andata in scena dal 24 al 28, ha alternato momenti di grande spettacolo a tensioni sul fronte del pubblico e dei social; la serata finale, condotta da carlo conti con la partecipazione di Laura Pausini, ha in parte confermato gli umori già emersi nelle prime votazioni.

Il trionfo e l’atmosfera della finale Sul palco, Sal Da Vinci ha ringraziato il pubblico e il suo team, portando a casa una vittoria costruita intorno a un brano dall’impatto emotivo immediato. La cornice artistica della serata ha beneficiato di ospiti nazionali e internazionali — da Can Yaman ad Achille Lauro, passando per Lillo — e la classifica finale è stata il risultato dell’incrocio tra giurie e televoto, oltre alla forza delle esibizioni live.

Reazioni ai piedi della classifica: tra il sorriso e il disincanto Le risposte degli artisti relegati nelle posizioni finali sono state molto diverse: alcuni hanno trasformato il risultato in un momento leggero, altri hanno scelto il silenzio o la riflessione. Al trentesimo posto si è fermato Eddie Brock con Avvoltoi: la squadra ha brindato e ha fatto della bassa piazza un’occasione per ridere insieme. Mara Sattei, ventinovesima con Le cose che non sai di me, ha commentato con tono ironico di aver “puntato” persino sul last place per un effetto d’immagine, citando la possibilità che anche un piazzamento basso diventi, paradossalmente, un trampolino commerciale.

Altri nomi si sono mossi con più discrezione: Leo Gassmann (28°) ha festeggiato in privato, Dargen D’Amico (27°) ha mostrato iniziale incertezza, Elettra Lamborghini (26°) ha ringraziato i collaboratori su Instagram, mentre Chiello (25°) ha scelto di non aggiornare i suoi canali. In molti casi la strategia comunicativa post-festival — post, interviste mirate, playlisting — sarà determinante per decidere chi riuscirà a trasformare una posizione bassa in visibilità e streaming.

Silenzio, polemiche e reazioni misurate tra i big Tra gli artisti di maggiore esperienza, alcuni hanno preferito la riservatezza: Patty Pravo e Francesco Renga hanno evitato dichiarazioni ufficiali. Renga, però, è stato avvistato nelle storie private mentre insegnava una coreografia alla figlia, gesto che ha stemperato i toni. Anche Michele Bravi, Maria Antonietta e la coppia Colombre hanno mantenuto profili bassi, lasciando che fossero i fan a discutere e interpretare il risultato.

Non sono mancate tensioni tra addetti ai lavori e commentatori sui social: scambi accesi che potrebbero influenzare la narrazione pubblica nei giorni a venire. La dinamica rimane fluida, e le mosse comunicative dei protagonisti nelle prossime ore probabilmente orienteranno la copertura mediatica.

Perché la classifica non è una sentenza La posizione sul tabellone di Sanremo spesso pesa meno di quanto sembri. Negli ultimi anni diversi artisti partiti da posizioni basse hanno poi avuto riscontri importanti su radio e piattaforme digitali. Televoto e giurie valutano criteri differenti — dall’aspetto scenico al valore del testo, fino all’esecuzione pura — e ciò rende la lettura del risultato molto sfaccettata. Nei giorni successivi al festival sarà soprattutto la rotazione radiofonica, l’ingresso in playlist editoriali e i numeri di streaming a dare la misura dell’impatto reale sui singoli brani.

Premi collaterali e la cinquina finale Oltre al vincitore assoluto, la serata ha assegnato riconoscimenti laterali: il Premio della Critica Mia Martini è andato a Fulminacci, la Sala Stampa ha premiato Serena Brancale, il miglior testo è stato riconosciuto a Fedez e Massimo Ranieri (per Male necessario) e il premio al miglior componimento è stato consegnato a Ditonellapiaga. Nella rosa dei finalisti c’erano anche Fedez & Masini, Arisa, Ditonellapiaga e Sayf: targhette che, pur essendo secondarie rispetto alla vittoria, giocano un ruolo reale nella visibilità post-festival, aprendo porte a passaggi radio e opportunità live.

Cosa aspettarsi ora Nei giorni e nelle settimane a venire il quadro si chiarirà attraverso dati concreti: streaming, ingressi in playlist, copertura mediatica e richieste per concerti. Per molti artisti Sanremo resta una vetrina potente, ma non l’unico fattore che determina il successo. A decidere chi continuerà a essere presente nelle orecchie e nelle classifiche saranno scelte strategiche, collaborazioni e, non da ultimo, la reazione del pubblico.