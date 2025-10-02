“All’improvviso”, cosa ha fatto Alberto Matano a La vita in diretta?

La Vita in Diretta, cosa ha fatto Alberto Matano? La decisione che ha stupito...

I telespettatori più attenti hanno notato un cambiamento durante la puntata di ieri, mercoledì 1 ottobre: ecco cosa è successo.

“La Vita in Diretta” è uno dei programmai televisivi Rai pomeridiani più seguiti, durante la puntata di ieri, mercoledì 1 ottobre 2025, è successo però qualcosa di particolare. Ecco cosa ha fatto Alberto Matano.

Il pubblico Rai è sempre stato abituato a vedere Alberto Matano a “La Vita in Diretta”, subito dopo il Tg1, alle ore 17,05, con la presentazione degli ospiti e il saluto agli inviati.

Ieri, mercoledì 1 ottobre, le cose sono andate diversamente. Il programma si è infatti aperto subito con un servizio di grande effetto, ovvero l’intervista a Mario, il figlio di Salvatore Ocone, l’uomo reo confesso che ha ucciso la moglie e il figlio 15enne, oltre a ridurre in fin di vita la figlia 16enne. Ma non è finita qui, “La Vita in Diretta” è cominciata con sette minuti di anticipo rispetto al solito. Ma, come mai?

La Vita in Diretta, nuova strategia di Alberto Matano?

Come visto, la puntata di ieri de “La Vita in Diretta” è cominciato con sette minuti di anticipo, e subito con un servizio di grande effetto. Ma, come mai Alberto Matano ha cominciato prima? Il tutto fa pensare a una mossa strategica. Da ormai qualche mese è tornata la “battaglia” sugli ascolti con Mediaset, soprattutto dopo il grande successo de “La Ruota della Fortuna“ condotta da Gerry Scotti, che ha ottenuto un record di ascolti. “Dentro la Notizia”, su Canale 5 con Gianluigi Nuzzi, ha ottenuto ottimi ascolti nella prima fascia, così ecco che la Rai pare proprio che stia prendendo le misure, anticipando quindi di qualche minuto l’inizio de “La Vita in Diretta”, e spostando a dopo la pubblicità. La vera differenza è stata, come detto precedentemente, nell’impatto narrativo, ovvero niente presentazioni, ma subito un’intervista di effetto. Vedremo se anche le prossime puntata cominceranno nello stesso modo.