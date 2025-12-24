Marco Columbro è stato ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”. Il noto conduttore ha parlato di uno dei periodi più difficile della sua vita, ovvero quando ha avuto una emorragia cerebrale.

Marco Columbro ospite a La Volta Buona

Marco Columbro, uno dei conduttori più amati del panorama televisivo italiano, è stato ospite del salotto di Caterina Balivo a “La Volta Buona” su su Rai 1.

Columbro ha parlato del periodo più difficile della sua vita che lo ha costretto a fermarsi e ad allontanarsi dal mondo della Tv. Nel 2001, infatti, ha avuto una emorragia cerebrale ed è stato per ben 25 giorni in coma. Ma ecco il suo racconto.

Marco Columbro, la drammatica confessione a La Volta Buona: “Dopo l’emorragia cerebrale non riuscivo più a…”

Come detto, Marco Columbro è stato ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona“, dove ha parlato del periodo più difficile della sua vita, quando ha avuto una emorragia cerebrale: “nel 2001 ho avuto una emorragia cerebrale che poi ha portato alla scoperta di un aneurisma che però non sanguinava. Sono stato 25 giorni in coma. Ho dovuto imparare di nuovo a fare tutto. La barba, ad usare le forchette. Ho dovuto riattivare la memoria. I primi giorni vivevo con un piede nell’aldilà e uno di qua, il mondo per me era frammentato, ancora non capivo come muovermi.” Da lì la scelta di non fare più televisione: “Dopo l’emorragia non ho fatto più nulla in Tv. Se non avessi avuto l’aneurisma avrei continuato a fare il mio lavoro. La vita è questa, non sai mai cosa può accaderti. Però bisogna essere sempre pronti a parare il gol, e fare di questa situazione una cosa positiva.”