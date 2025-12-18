Il cantautore romano è stato ospite di Catarina Balivo e ha parlato della cantante recentemente scomparsa.

Edoardo Vianello è stato ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” e, nel corso dell’intervista, ha parlato anche di Ornella Vanoni, scomparsa recentemente.

La Volta Buona, Edoardo Vianello critica Ornella Vanoni: “Era sopravvalutata”

Ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona“, Edoardo Vianello ha espresso un giudizio senza filtri su Ornella Vanoni, scomparsa recentemente.

Ecco cosa ha detto il cantautore romano: “E’ stata sopravvalutata. Era bella mentre cantava, finito di cantare si imbruttiva, era scostante.” Vianello ha precisato che conosciuto la Vanoni personalmente sin dagli esordi e che il suo giudizio non riguarda solo l’aspetto vocale: “non era una persona sincera, una grande interprete ma non era vera. Come persona era simpatica, ma quando la sentivo cantare mi dava fastidio. Interpretava, faceva l’attrice.” Sulle voce: “a me non piaceva il suo modo di cantare, il suo timbro mi dava fastidio.” Subito è arrivata la replica della Balivo.

La Volta Buona, Caterina Balivo risponde a Edoardo Vianello

Le parole di Edoardo Vianello su Ornella Vanoni a “La Volta Buona” hanno provocato una certa tensione in studio, con Caterina Balivo che ha detto: “dire che Ornella Vanoni è sopravvalutata mi stupisce. E’ sempre stata Ornella Vanoni, ha attraversato le sue epoche restando contemporanea.” Marco Predolin ha tentato di interpretare le parole di Vianello come un modo di mostrare la cantante “più reale e meno indirizzata.” Vianello però è rimasto sulla sua linea: “non l’ho mai apprezzata, è sempre stato così.”