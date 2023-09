Cosa succede al cervello dopo la morte? La risposta arriva da uno studio della Grossman School of Medicine della New York University.

Cosa succede al cervello dopo la morte: lo studio

Nonostante milioni di persone abbiano riportato un’esperienza di pre-morte (NDE), la spiegazione del fenomeno è ancora un mistero. Secondo i ricercatori dell’International Association for Near-Death Studies, questi fenomeni si verificano a causa di un cambiamento nel flusso sanguigno al cervello durante eventi improvvisi che mettono in pericolo la vita. Un recente studio della Grossman School of Medicine della New York University ha esaminato ricordi ed esperienze di un gruppo di pazienti colpiti da arresto cardiaco e sottoposti a rianimazione cardiopolmonare, scoprendo che dopo la morte il cervello continua la sua attività e genera coscienza.

Lo studio ha esaminato l’attività dell’elettroencefalogramma e i livelli di ossigeno cerebrale, registrati da un gruppo di medici durante la rianimazione cardiopolmonare di 567 pazienti. L’attività cerebrale è stata misurata a intervalli di due o tre minuti. Dall’analisi sono emersi cambiamenti nei diversi tipi di oscillazioni neurali, modelli di attività elettrica ritmica del tessuto nervoso, nel sistema nervoso centrale, coinvolti in funzioni altamente cognitive, come concentrazione, sogno, meditazione, recupero della memoria, elaborazione delle informazioni e percezione cosciente, anche a distanza di un’ora. Di conseguenza, si tratta di “esperienze di morte lucide“.

Cosa succede al cervello dopo la morte: racconto dei sopravvissuti

Sfortunatamente, solo 53 delle 567 persone coinvolte nello studio, sono state riportate in vita. 28 sono stati intervistati su ciò che ricordavano e solo 11 hanno riferito di essere consapevoli durante la rianimazione, mentre 6 hanno riportato un “esperienza della morte ricordata“. Queste esperienze sono state classificate insieme alle testimonianze di altri 126 sopravvissuti ad arresto cardiaco non coinvolti nello studio. Si è scoperto che molte persone riferiscono la stessa esperienza e che la loro coscienza diventa più intensa. Hanno la sensazione di essersi separati dal corpo e ripercorrono la loro vita.

Un’esperienza simile è stata vissuta da un uomo di 80 anni, come riportato dalla CNN. “Aspettate un minuto prima di procedere. Fatemi un altro pò di anestesia. Beh, mi ci è voluto un minuto per capire che non ero nella loro stessa dimensione, quindi non potevano sentirmi comunque” ha raccontato, spiegando di aver visto il corpo “intrecciarsi attraverso la gabbia toracica e fluttuare”. “Quando sono arrivato lassù, ero alla presenza di Dio, con la luce che splendeva da dietro di lui. La luce era più brillante di qualsiasi cosa avessi mai sperimentato qui sulla Terra, ma non era accecante. E c’era l’angelo più dolce che mi potesse confortare che mi ha detto ‘Rilassati. Andrà tutto bene’, e che sarei dovuto tornare indietro. Ora so che sono stato rimandato indietro per raccontare ad altri la mia esperienza” ha aggiunto.

Cosa succede al cervello dopo la morte: ipotesi e stato di coscienza

Nonostante il fenomeno non sia chiaro, i ricercatori ipotizzano che queste esperienze si possono verificare quando il cervello viene “disinibito” al momento della morte. “Ciò potrebbe fornire l’accesso a ‘nuove dimensioni della realtà’ consentendo il richiamo improvviso di tutti i ricordi immagazzinati nel cervello, con conseguente revisione profonda della propria vita” hanno dichiarato gli esperti. Tutto questo ha dimostrato che l’attività del cervello continua nonostante l’attività cardiaca e la respirazione siano compromesse.