Cosa succede alla famiglia nel bosco: smentite, ispezioni e ipotesi sul futuro dei bambini

La storia che ha attirato l’attenzione dei media continua a evolvere tra accertamenti istituzionali e iniziative private. Dopo alcuni sviluppi giudiziari che hanno portato all’allontanamento della madre dalla casa famiglia, si susseguono verifiche e proposte per garantire il benessere dei tre minori. In primo piano restano le figure del padre, le istituzioni locali e nazionali, e la comunità che ha seguito il caso.

Le informazioni ufficiali cercano di chiarire i fatti più controversi: dalla presunta protesta dei bambini fino alle condizioni logistiche offerte per un eventuale ritorno a casa. In questo quadro, si alternano smentite formali, ispezioni ministeriali e iniziative private che propongono soluzioni temporanee per la famiglia.

Verifiche e smentite sulla presunta protesta

La Garante regionale dell’infanzia, Alessandra De Febis, ha precisato di aver visitato personalmente la casa famiglia dove sono ospitati i tre fratellini, pranzando con loro lunedì 9 e nuovamente mercoledì 11. Dalla sua ricognizione è emerso che non vi è traccia di uno sciopero della fame da parte dei minori, contraddicendo segnalazioni riportate da alcune agenzie. La dichiarazione mette in rilievo l’importanza di verifiche dirette quando emergono notizie potenzialmente allarmanti.

Dettagli della visita e osservazioni

Durante gli incontri la garante ha potuto constatare direttamente la situazione conviviale: il padre, Nathan Trevallion, era presente in una delle occasioni, permettendo di valutare anche la relazione tra genitore e figli. La smentita ufficiale sullo sciopero intende evitare equivoci e sottolinea come le segnalazioni debbano sempre essere corroborate da riscontri sul posto.

Azioni giudiziarie e ispezioni amministrative

Il caso è seguito dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che con un’ordinanza ha disposto l’allontanamento della madre dalla struttura in cui i bambini erano ospitati. I figli si trovano nella casa famiglia di Vasto dal 20 novembre, data a partire dalla quale è stata sospesa la responsabilità genitoriale della coppia. In parallelo, il ministero della Giustizia ha disposto l’invio di ispettori presso il tribunale aquilano: gli accertamenti amministrativi e procedurali includeranno l’esame di fascicoli, registri e audizioni del personale coinvolto.

Possibili esiti e ragioni dell’ispezione

Il ministro Carlo Nordio ha motivato l’intervento richiedendo chiarimenti sulle modalità con cui il caso è stato gestito. Se l’ispezione dovesse rilevare irregolarità o violazioni di legge, non è esclusa l’apertura di procedimenti disciplinari. Intanto il Tribunale e la Procura locale ribadiscono che ogni iniziativa mira esclusivamente alla tutela dei diritti dei minori, secondo principi costituzionali e norme internazionali.

Proposte pratiche per il futuro dei bambini

Accanto alla dimensione amministrativa si muovono azioni concrete per il benessere quotidiano dei minori. È in corso l’ipotesi, condivisa da servizi sociali, dalla responsabile della struttura e dalle figure tutorie, di mantenere temporaneamente i bambini nella casa famiglia mentre si costruisce un progetto che coinvolga il padre. La strategia prevede un aumento delle visite e percorsi di osservazione per valutare la qualità del rapporto padre-figli e un percorso graduale di ricomposizione familiare.

Soluzioni abitative e rete di supporto

Sul versante abitativo, un ristoratore locale, Armando Carusi, ha offerto in comodato d’uso gratuito un suo b&b come soluzione temporanea: lo spazio, definito isolato e vicino al bosco, è stato visionato da Nathan, che ne avrebbe apprezzato le caratteristiche. Nel frattempo la madre, Catherine Birmingham, è tornata nella casa rurale vicino al casolare mentre la famiglia amplia la rete di supporto con la presenza di parenti arrivati dall’Australia.

Dal punto di vista legale, gli avvocati della coppia, Danila Solinas e Marco Femminella, preparano il reclamo contro l’ordinanza che ha disposto l’allontanamento; i legali hanno dieci giorni per presentare il ricorso. In attesa delle decisioni giudiziarie, tutte le parti dichiarano di lavorare “per il bene dei bambini” e ribadiscono che non è all’ordine del giorno alcuna adozione o separazione tra i fratelli.

Infine, il padre ha chiesto pubblicamente rispetto e calma: pur auspicando il ritorno dei figli a casa, ha invitato a evitare presidi o proteste davanti alla struttura e alle abitazioni private, per mantenere un clima sereno intorno ai minori. Le istituzioni restano mobilitate tra controlli, provvedimenti e iniziative di sostegno, nell’intento dichiarato di tutelare la crescita serena dei bambini.