Un uomo di 42 anni è caduto dal solaio durante alcuni lavori, perdendo la vita. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. L'episodio è accaduto a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza.

Un uomo di 42 anni, Daniele Gassoso, è morto dopo essere caduto da un solaio mentre stava effettuando alcuni lavori presso una casa in contrada Scifo, nel comune di San Demetrio Corone (Cosenza). Da quanto emerso fino ad ora, sembra che l’uomo si trovasse tra il tetto e il solaio della casa e, per alcune cause ancora da accertare l’uomo sarebbe caduto nella stanza sottostante. I carabinieri indagano sul caso.

Cosenza, cade da solaio e muore: l’intervento del 118

Sul posto sono giunti l’elisoccorso e sanitari del 118, ma per Daniele non c’è stato nulla da fare. A indagare sul caso i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano e i colleghi della stazione di San Demetrio Corone, coordinati dalla Procura di Castrovillari. A breve i magistrati potrebbero disporre l’esame autoptico sul corpo del 42enne.

Cosenza, cade dal solaio: avrebbe perso l’equilibrio

Una prima ipotesi da parte degli inquirenti riferisce che Daniele Gassoso abbia perso l’equilibrio, colpendo la testa e morendo sul colpo. A breve, la salma dovrebbe essere trasferita presso l’obitorio di Rossano, per alcuni accertamenti.

Cosenza, cade dal solaio: la decisione del magistrato

Il magistrato di turno presso la procura di Castrovillari sta attualmente valutando le prossime azioni da intraprendere, tra cui la disposizione di sequestro della salma di Gassoso e dell’area in cui si è verificato il sinistro.