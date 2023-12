Cinque mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un incidente in A4, verso Trieste. Il bilancio è di un morto e un ferito grave.

Terribile l’incidente avvenuto intorno alle 17.00 del 13 dicembre, sulla A4 nel tratto fra Cessalto e San Stino. Sono rimasti coinvolti 5 mezzi pesanti, che hanno impattato fra di loro per motivi ancora in corso di accertamento.

Incidente sulla A4

Sono 5 i mezzi pesanti rimasti coinvolti in un incidente multiplo sulla A4, in direzione Trieste. Nel sinistro è rimasta uccisa una persona e ci sono stati due feriti di 42 e 52 anni soccorsi dai pompieri e poi portati via in ambulanza in gravi condizioni.

Sul posto è arrivata la polizia stradale ma anche il personale sanitario, autostradale e i vigili del fuoco per liberare le carreggiate dall’insieme dei mezzi pesanti che per ore hanno causato lo stop del traffico.

Le operazioni non sono state affatto semplici e si sono protratte a lungo, tanto da costringere gli addetti ai lavori a stabilire dei percorsi alternativi per gli automobilisti.

La dinamica dell’incidente sull’A4: non solo camion coinvolti

Alcuni tratti stradali sono stati bloccati per agevolare le operazioni dei soccorritori. Non è chiaro cosa sia successo ed è solo un miracolo se il bilancio abbia riportato una sola vittima.

Tuttavia è stato uno schianto davvero terribile che le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con molte difficoltà.

Dalle ultime informazioni emerse, sappiamo che la vittima è uno dei cinque camionisti coinvolti e che oltre ai mezzi pesanti è rimasta implicata anche un’automobile.

C’è anche stata una perdita di carico sulla carreggiata, per questo le operazioni sono durate oltre 5 ore.