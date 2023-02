Incidente tra auto e camion: un ferito

In gravi condizioni a causa dell'incidente tra un'auto e un camion: era in piedi di fronte al suo negozio durante l'impatto.

Scontro tra auto e camion a Monsumanno Terme: nell’incidente è rimasto ferito un uomo che si trovava in piedi a bordo strada.

È in condizioni gravi.

Incidente a Monsumanno Terme: scontro tra auto e camion

Un uomo di 55 anni si trova ora in gravissime condizioni, ricoverato in prognosi riservata al policlinico fiorentino di Careggi. La vittima è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto tra un’auto e un camion.

Il veicolo viaggiava lungo la strada regionale “Francesca” a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, ed ha impattato con il mezzo pesante. Il camion stava trasportando una forniture diretta proprio alla bottega dell’uomo rimasto ferito.

Le condizioni del ferito e la ricostruzione dello scontro

L’incidente si è verificato nella mattinata di ieri, lunedì 13 febbraio, proprio davanti al negozio della vittima. L’uomo si trovava in piedi a bordo strada, proprio nel punto in cui è avvenuto lo scontro tra i due veicoli, ed è rimasto sfortunatamente coinvolto. Ancora in fase di accertamento le verifiche per riscostruire in modo dettagliato il sinistro.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche, così i soccorritori intervenuti via terra hanno allertato anche l’elicottero Pegaso per il trasporto d’urgenza all’ospedale con politrauma.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia municipale.