Il braccio di ferro di Alfredo Cospito contro lo Stato arriva alle conseguenze estreme: sarà ricoverato in ospedale al San Paolo se continua così

Alfredo Cospito sarà ricoverato in ospedale al San Paolo se continua così e se dovesse proseguire con il rifiuto perfino degli integratori.

Nel centro clinico del carcere di Opera le condizioni di salite del detenuto sono a rischio non perché lì manchino le strutture emergenziali, ma perché con il suo regime più che spartano Cospito corre il rischio di aggravarsi ancor di più.

Alfredo Cospito sarà ricoverato in ospedale

La situazione si fa sempre più drammatica ed il “braccio di ferro” con lo Stato potrebbe portare a conseguenze estreme. Da quanto si apprende infatti i sanitari che lo hanno in cura stanno valutando l’ipotesi di trasferire l’anarchico dal centro clinico del carcere milanese di Opera dove si trova al reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo.

L’ipotesi di un rifiuto degli integratori

Si tratta a tutti gli effetti di una possibilità concreta a parere dei medici se il 55enne dovesse proseguire a rifiutare anche gli integratori dopo ormai 108 giorni in sciopero della fame. In tanto e nelle ore delle manifestazioni fuori da Opera i difensori di Cospito hanno presentato una diffida al ministero di Giustizia. L’atto chiede formalmente che in caso di peggioramento delle condizioni di salute il loro assistito “non venga sottoposto alla nutrizione o a trattamenti forzati”.