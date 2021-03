A Brisbane, in Australia, è iniziato un lockdown di tre giorni dopo che sono emersi sette positivi al Covid nella zona.

Lockdown totale per 3 giorni nella città australiana Brisbane, a causa della scoperta di un focolaio locale di 7 casi di Covid-19. A gennaio, la capitale dello stato del Queensland, con oltre due milioni di abitanti, aveva chiuso sempre per tre giorni per un solo caso positivo.

Brisbane in lockdown

Il focolaio di Brisbane è stato scoperto lo scorso sabato ed è il primo gruppo di casi locali da un mese a questa parte. Le autorità sanitarie devono ancora stabilire come si sia formato, ma potrebbe essere partito da un medico ospedaliero che due settimane fa era positivo. Dopo l’annuncio del lockdown, le persone si sono precipitate nei negozi e nei supermercati per fare scorta di cibo e altri prodotti, nonostante le autorità avevano incitato a non farlo in quanto non necessario.

Annastacia Palaszczuk, premier del Queensland, ha riportato alla BBC che la scoperta di altri quattro casi locali ha mostrato che c’era “più trasmissione comunitaria” in città. “So che è davvero dura. Abbiamo la Pasqua in arrivo, abbiamo le vacanze scolastiche in arrivo. Ma facciamolo ora e facciamolo bene e vediamo se riusciamo a superarlo” ha dichiarato la premier in conferenza stampa.

Le persone potranno uscire di casa solo per quattro motivi fondamentali: acquisti necessari, lavoro, assistenza ed esercizio fisico.

Le scuole e i luoghi di lavoro saranno chiusi, così come le attività e i servizi non essenziali. L’Australia ha avuto solo 29.200 casi e 909 decessi dall’inizio della pandemia di Covid. Si tratta di un numero inferiore rispetto ad altre nazioni. Il paese ha affrontato focolai sporadici durante quest’anno e il più grave è stato registrato a Melbourne lo scorso luglio. In quell’occasione era scattato un lockdown durato quasi quattro mesi. La strategia delle autorità è quella di agire tempestivamente all’inizio dei focolai. I lockdown degli scorsi mesi sono stati una misura sanitaria efficace, anche se dannosa per l’economia e per il settore turistico.