Covid, bambino di un anno ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza

Un bambino di un anno è stato ricoverato all'ospedale di Potenza: durante i controlli ha scoperto di essere positivo al Covid.

Un bambino di un anno risultato positivo al Covid si trova attualmete ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza. Il piccolo, che si era recato in ospedale per un’altra patologia, ha scoperto di aver contratto l’infezione dopo essere stato sottoposto al tampone prima dell’ospedalizzazione.

Covid: bambino ricoverato a Potenza

Come da protocollo, una volta arrivato nella struttura i medici hanno sottoposto il bimbo ad un test per la ricerca del virus ed è così che avrebbe scoperto di essere positivo. Secondo quanto si apprende le sue condizioni non sarebbero gravi, almeno dal punto di vista delle conseguenze del coronavirus.

I sanitari lo tengono costantemente sotto controllo ma al momento non sembra presentare sintomi riconducibili a quelli dell’infezione.

La sua positività sarebbe la conseguenza di quella dei suoi genitori, già emersa nei giorni scorsi.

Covid, bambino ricoverato a Potenza: casi anche a Palermo

Il bibo in questione non è l’unico ricoverato dopo aver contratto il coronavirus. A Palermo i medici si stanno occupando di due fratelli, uno di 11 anni e uno di 2 mesi, entrambi con patologie pregresse. Una situazione che ha spinto la responsabile della direzione medica dell’Ospedale dei Bambini Marilù Furnari a ribadire che “anche i bambini si ammalano ed è quindi necessario, se i piccoli sono al di sotto dei dodici anni, che i familiari si vaccinino“.