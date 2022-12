Covid, Burioni sul paragone Italia-Cina: "Noi ci siamo vaccinati in massa"

Covid, Burioni sul paragone Italia-Cina: "Noi ci siamo vaccinati in massa"

Covid, Burioni sul paragone Italia-Cina: "Noi ci siamo vaccinati in massa"

Roberto Burioni è intervenuto su Twitter per spiegare la differenza tra la gestione della pandemia Covid in Italia e in Cina