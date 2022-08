Covid Campania, boom di contagi: sono oltre 4mila quelli segnalati

Il Covid, in Campania, sta causando un incremento importante dei contagi. Il tasso di positività raggiunge il 19,4%.

La situazione Covid, in Campania, non sembra aver subito ancora una battuta d’arresto. A seguito del calo fisiologico subito nell’ultimo fine settimana, oggi – 9 agosto – in tutta la Regione si registra un ulteriore aumento di casi. Inoltre, questa mattina, sono stati convocati tutti i direttori delle aziende sanitarie e ospedaliere della Campania, in vista delle linee guida da seguire per la riapertura delle scuole.

Covid Campania, boom di contagi: il bollettino di oggi

In Campania, oggi, sono 4.112 i nuovi positivi al Covid, su 21.183 test esaminati. Il tasso di incidenza, ieri pari al 18,3%, oggi arriva al 19,41%. Si registrano 3 decessi.

Negli ospedali, intanto, sono in aumento i ricoveri in terapia intensiva, per un totale di 25 posti letto occupati, uno in più rispetto a ieri.

Nei reparti di area medica, invece, la situazione migliora.

Oggi, i ricoverati sono 487, 16 in meno.

I nuovi obiettivi delle attività sanitarie della Regione Campania

I direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere della Campania sono stati tutti convocati. I temi da passare al vaglio, tra gli altri, riguardano i nuovi obiettivi delle attività sanitarie, in considerazione del periodo feriale e della conseguente riduzione del personale.

Secondo una nota della Regione, bisogna garantire in ogni caso le prestazioni di emergenza e preparare un programma che possa ridurre le liste d’attesa in prospettiva della riapertura delle scuole e di nuovi potenziali focolai Covid.

I dati relativi ai decessi rientrano nella norma e sono in linea con l’andamento della curva estiva. Tra qualche tempo sarà possibile vedere un calo. In ogni caso, il rapporto tra casi e decessi è in diminuzione rispetto al picco relativo a marzo-aprile, con la diffusione della variante Omicron 1.