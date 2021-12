Covid, Cirio: “Il super Green pass ha incentivato le prime dosi”

Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha rilasciato una lunga intervista in cui parla del super Green pass: "Incentiva le prime dosi"

Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha rilasciato una lunga intervista, al ‘Corriere della Sera’, in cui parla del super Green pass: “Ha incentivato le prime dosi.”

Alberto Cirio sul super Green pass: i primi giorni con la nuova certificazione verde

Cirio inizia la sua intervista spiegando come è andato il primo giorno dall’entrata in vigore del nuovo decreto che ha visto, come misura più iportante, l’arrivo in Italia del super Green pass: “La prefettura non mi ha segnalato particolari criticità. Farò un secondo monitoraggio venerdì prossimo quando, come ogni settimana, incontrerò i presidenti di Provincia e i prefetti.” Per quanto riguarda i mezzi di trasporto: “Il contro-controllo, a campione, spetta alle prefetture.

Ho chiesto una relazione dettagliata perché lì, effettivamente, potrebbe esserci qualche criticità con il passare dei giorni.“ Il Presidente di Regione prosegue: “La carta verde è ormai un modello assodato e accettato, sia da parte dei clienti, sia da parte dei ristoratori. Anzi, girando molto il Piemonte, ho avuto modo di verificare di persona come ormai, chi è vaccinato, la consideri un documento essenziale per la propria vita quotidiana e la propria libertà.

La maggior parte della gente sa bene che si tratta di un piccolo sforzo di cui potremo fare a meno solo quando saremo fuori dall’emergenza sanitaria.”

Alberto Cirio sul super Green pass: l’incentivo alle vaccinazioni

Un obiettivo fondamentale che l’Italia vuole raggiungere con l’istituzione del super Green pass è quello di incentivare gli indecisi a vaccinarsi, ecco cosa pensa Cirio a riguardo: ” In poche settimane, siamo passati da 550 mila cittadini over 12 ancora non vaccinati a 480 mila.

Ecco perché abbiamo deciso d’incentivare chi fa la prima dose di vaccino con tamponi gratuiti per tutto il periodo finestra che trascorre dalla prima iniezione fino all’ottenimento del Green pass. Una misura che, da ieri, applichiamo anche a chi ha tra 12 e 18 anni d’età.”

Alberto Cirio sul super Green pass: le manifestazioni No Vax

Impossibile non fare un passaggio anche sul tema delle manifestazioni, sulle quali Cirio si esprime così: “Come sono fermo nel dire che tutti devono avere la libertà di manifestare il proprio pensiero, allo stesso modo sono rigoroso nel sostenere che questa libertà non deve distruggere quella altrui, mai. È per questo che vedo con grande favore il provvedimento della ministra Lamorgese che obbliga tutte le manifestazioni no vax a svolgersi fuori dai centri storici”. La giornalista fa poi riferimento alla scorta che da qualche giorno deve accompagnare il Presidente del Friuli Fedriga, per le minacce ricevute dai No Vax: “So bene cosa significhi. Da due anni vivo anch’io sotto scorta, per le mie posizioni favorevoli alla Tav. Conoscendolo, so che non c’è intimidazione che possa distoglierlo dall’impegno che porta avanti, anche a nome di tutti noi governatori, sulla campagna vaccinale. Quando si è dalla parte del giusto, che in questo caso è la scienza, la forza per andare avanti la si trova.”

Alberto Cirio sul super Green pass: le terze dosi

Infine il presidente del Piemonte fa un riepilogo della situazione terze dosi nella sua Regione: “Proseguiamo molto bene. Dati alla mano aggiornati a ieri, il Piemonte è la prima Regione, insieme al Molise, per numero di terze dosi somministrate. E la mia regione è tra le uniche tre d’Europa ancora in arancione scuro. Venerdì 10 dicembre apriamo alle famiglie la possibilità di pre-registrare alla campagna di vaccinazione i propri bambini sul nostro sito dedicato. I piccoli, tra i 5 e 11 anni, saranno poi convocati dall’Asl di riferimento con un sms. Sono convinto che la politica debba ascoltare la scienza e che, a sua volta, i genitori debbano fidarsi di tutti gli organi sanitari che, da un anno, stanno studiando per traghettarci fuori dalla pandemia.”