Covid, Crisanti: “Arriveremo a 20 mila casi al giorno, accelerare sulla terza dose”

Secondo Crisanti l'Italia arriverà a breve a contare 20 mila casi positivi al giorno: di qui la sua esortazione ad accelerare con la terza dose.

Il microbiologo di Padova Andrea Crisanti ha affermato che presto l’Italia arriverà a contare 20 mila casi positivi al Covid al giorno. Nella giornata di mercoledì 17 novembre è stata, per la prima volta nella quarta ondata, superata l’asticella dei 10 mila contagi.

Crisanti: “20 mila casi al giorno”

Intervenuto durante la trasmissione Otto e mezzo in onda su La7, l’esperto ha inizialmente commentato al situazione dell’Inghilterra in cui il 75% della popolazione è vaccinato e non vi è alcuna restrizione. “C’è un equilibrio tra la capacità del virus di trasmettersi e quella del vaccino di bloccarlo, fissato a circa 40 mila casi e 160 decessi al giorno“, ha spiegato.

In Italia, ha continuato, esistono misure di contenimento aggiuntive, come mascherine, green pass e tamponi, che hanno un impatto sulla trasmissione.

Per questo ha ritenuto che il nostro paese raggiungerà un equilibrio ad un livello più basso, intorno ai 20 mila contagi al giorno.

Crisanti: “20 mila casi al giorno, accelerare su terze dosi”

L’unica cosa da fare in questo scenario, ha evidenziato Crisanti, è accelerare con la somministrazione della terza dose: “Invece mi pare che si perda di vista il problema parlando dei no vax, ma la vera battaglia è sui richiami“.

E’ infatti presumibile che i 44 milioni di persone che si sono vaccinati due volte siano disponibili a vaccinarsi una terza. “Si sa da giugno-luglio che i vaccini avrebbero iniziato a perdere efficacia dopo 6 mesi“, ha concluso.