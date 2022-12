Covid e proteste, la Cina annuncia una nuova fase sui controlli e di fatto Pechino ammorbidisce le misure di contenimento sociale dopo le sommosse di piazza: il vicepremier dà l’annuncio e con questo atto il governo spera di togliere i riflettori da un paese in cui i governanti non erano mai stati messi così in discussione.

Covid, la Cina annuncia una nuova fase

Il dato, riportato da AdnKronos, è che da oggi Pechino apre a ”una nuova fase e nuovi compiti” nel controllo della pandemia. Lo scopo è adeguare la terribile politica ”zero-Covid” dopo le proteste di piazza. Il vice premier cinese e responsabile numero uno della politica anti-Covid, Sun Chunlan, ha dato l’annuncio ed è statp citato dall’agenzia di stampa Xinhua. “Con la diminuzione della tossicità della variante Omicron, l’aumento del tasso di vaccinazione e l’esperienza accumulata nel controllo e nella prevenzione delle epidemie, il contenimento della pandemia in Cina deve affrontare una nuova fase e una nuova missione“.

Le parole del vicepremier Chunlan

Le parole del vice di Xi seguono le risoluzioni della National Health Commission, che ha annunciato “la rettifica delle attuali misure pandemiche” e chiesto ai governi locali di “rispondere e risolvere le ragionevoli richieste delle masse”.