Covid, Francia: il pass vaccinale entrerà in vigore lunedì 24 gennaio

In Francia, il pass vaccinale – equivalente del Super Green Pass italiano – entrerà in vigore lunedì 24 gennaio: l’annuncio del primo ministro Jean Castex.

In Francia, il Governo ha annunciato l’entrata in vigore del “pass vaccinale” francese, equivalente del Super Green Pass attualmente utilizzato in Italia. La misura diverrà effettiva a partire dal prossimo lunedì 24 gennaio e sostituirà di fatto il “pass sanitario” sinora utilizzato nel Paese che poteva essere ottenuto anche senza vaccinazione ma esibendo l’esito negativo di un tampone.

L’adozione del pass vaccinale è stata comunicata in diretta televisiva dal primo ministro francese, Jean Castex.