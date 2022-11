Covid, Galli sulla fine dell'isolamento dopo 5 giorni: "Nei non vaccinati carica virale alta"

Covid, Galli sulla fine dell'isolamento dopo 5 giorni: "Nei non vaccinati car...

Intervistato da Fanpage, Massimo Galli commenta la decisione del ministro della Salute sull’intenzione di far rientrare gli asintomatici dopo 5 giorni di isolamento senza un tampone negativo di “uscita”

L’annuncio del Ministro della Salute

“Stiamo lavorando per far sì che gli asintomatici dopo 5 giorni di isolamento possano rientrare alle loro attività. A breve presenteremo una modifica alla norma in vigore”, ha affermato di recente il Ministro della Salute Orazio Schillaci.

Massimo Galli – già primario del reparto di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano – ha commentato su Fanpage.it questa possibile cambio nelle regole dell’isolamento dei positivi al Covid.19.

Covid, Galli: forse uno su cinque denuncia situazione

“Che il segnale che questa decisione trasmette sia lontano dall’entusiasmarmi è un dato di fatto. Però allo stato attuale dei fatti sarà forse uno su 5, in una situazione in cui i casi stanno certamente aumentando, il cittadino che denuncia la propria condizione. Il punto sostanziale è che oramai la gente si fa il tampone solo di rado” ha affermato il virologo che a sua volta, ha raccontatoin passato di aver avuto un long covid a seguito dell’infezione .

La carica virale

Nel corso dell’intervista a Fanpage, Galli ha premesso che il primo giorno di infezione la carica virale è alta sia che sia nel vaccinato che nel non vaccinato. Tuttavia, nel vaccinato la carica virale scende abbastanza rapidamente. “Diverso è il discorso del mai vaccinato che manterrà la carica virale più a lungo“.