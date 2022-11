Covid: gli asintomatici potranno uscire dall’isolamento dopo 5 giorni

Buone notizie arrivano dal ministero della Salute, dove il ministro Orazio Schillaci ha annunciato di essere al lavoro insieme al suo team per far uscire prima dall’isolamento i positivi al Covid-19 asintomatici.

La notizia è stata riportata da Fanpage e il ministro Schillacci avrebbe parlato con alcuni giornalisti mentre era in Molise. Le regole per contrastare il famigerato virus cambiano sempre di più e ci si sta avviando rapidamente ad una convivenza con il Covid-19. A tal proposito Schillaci ha dichiarato:

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni è soddisfatta del lavoro che stanno svolgendo al ministero della Salute e ha affermato di fidarsi di Schillaci e della sua squadra. Il premier ha infatti detto di averlo scelto perchè con il nuovo ministro

Il premier ha inoltre dichiarato:

“Noi abbiamo un atteggiamento molto responsabile. Abbiamo per esempio prorogato l’obbligo delle mascherine in Rsa e ospedali, per proteggere anziani e fragili. Il ministro Schillaci ha annunciato una campagna per incentivare le vaccinazioni, sia per il Covid che per l’influenza stagionale, tra queste categorie”.