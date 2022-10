Covid, il bilancio di Rezza sui nuovi casi: “Indice RT mostra tendenza all’aumento”

Il numero dei casi Covid continua ad aumentare. il direttore generale della Prevenzione Rezza ha fatto sapere che l'indice Rt è superiore a quota 1.

L’autunno è ormai iniziato e con esso hanno ripreso ad aumentare i casi di Covid. il direttore generale del dipartimento della Prevenzione Giovanni Rezza, nel video commento al consueto monitoraggio settimanale stilato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, ha fornito un bilancio non proprio positivo sull’andamento della curva dei contagi.

L’indice RT infatti, ha superato la soglia critica di 1, toccando quota 1,18.

Covid, il bilancio di Rezza: “Indice Rt ha raggiunto quota 1,18”

Il direttore generale del dipartimento della Prevenzione, nel commentare il bilancio, ha spiegato che l’indice “Rt mostra una tendenza all’aumento”, tanto da raggiungere “1,18, quindi al di sopra di quella che è considerata la soglia epidemica”.

Sul fronte dei ricoveri, pur essendo in aumento, ha segnalato che il tasso di occupazione dei posti in area medica e in terapia intensiva, con l’8,2% e l’1,8%, rimane comunque inferiore alla cosiddetta soglia critica.

“È bene mantenere comportamenti prudenti”

Infine Rezza ha sottolineato, in questa particolare fase, l’importanza di tenere dei comportamenti “ispirati alla prudenza e soprattutto fare le dosi di richiamo di vaccino, in particolare per le persone più fragili e gli ultra 60enni”.