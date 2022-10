Covid, il bollettino diventa settimanale: il ministro Schillaci abolisce quello giornaliero

Covid, il bollettino diventa settimanale "fatta salva la possibilità per le autorità competenti di acquisire in qualsiasi momento le informazioni"

Una vera piccola “rivoluzione” in tema di Covid, il bollettino diventa settimanale ed il ministro Schillaci abolisce quello giornaliero. Arrivano le prime decisioni del neo titolare della Salute del governo Meloni in ordine ai protocolli adottati in pandemia.

La “rivoluzione comunicativa” di Schillaci

Ecco perché dopo due anni e mezzo, i dati “su nuovi contagi, morti e ricoveri non saranno più comunicati giorno per giorno ma su base settimanale”, come spiega Fanpage. Orazio Schillaci rompe gli indugi e dà il via al nuovo corso nella gestione della pandemia dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Ha detto il ministro per mezzo di una nota di dicastero: “A 6 mesi dalla sospensione dello stato d’emergenza, e in considerazione dell’andamento del contagio da Covid-19, ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti”.

Covid, il bollettino diventa settimanale

E ancora: “Anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, si procederà alla sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell’epidemia, ai ricoveri e ai decessi, che sarà ora reso noto con cadenza settimanale”. Tutto questo “fatta salva la possibilità per le autorità competenti di acquisire in qualsiasi momento le informazioni necessarie al controllo della situazione e all’adozione dei provvedimenti del caso”.