Bollettino Covid 18 agosto 2022: 27.296 nuovi positivi e 147 morti  

Protezione Civile e massima autorità sanitaria di governo diffondono il bollettino Covid di oggi, 18 agosto 2022: 27.296 nuovi positivi e 147 morti

Il bollettino Covid di oggi, 18 agosto 2022 dice che nel nostro paese ci sono 27.296 nuovi positivi e 147 morti. Il Ministero della Salute ha diramato il consueto bilancio sull’andamento del coronavirus in Italia e quel bilancio dice che i decessi sono in aumento rispetto a quelli censiti nella giornata precedente.

Sono dunque 27.296 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 18 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid elativi al bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute.

Bollettino Covid 18 agosto 2022

Si registrano inoltre altri 147 morti. I tamponi processati oggi sono stati 167.185 i tra molecolari e antigenici. E da quei tamponi si evince un nuovo balzo in avanti del tasso di positività pari al 16,3%.

Sul fronte delle terapie intensive calano i pazienti ricoverati che sono 268 in totale e 20 in meno di ieri. Calano ancora anche i ricoveri ordinari, quantificati in 7.025 totali e 314 in meno di ieri.

Nel paese meno positivi ma più decessi

Il dato generale è che in Italia diminuiscono i positivi che scendono sotto le 30.000 unità. Il dato che preoccupa è quello per cui aumentano i morti che dai 128 rilevati ieri passano a 147: quasi 20 in più.

L’incidenza è in salita, al 16,32%. Ecco comunque il quadro completo dei dati del Ministero: Attuali positivi: 817.998 (-16.762) Dimessi/Guariti: 20.589.472 (+43.906). Deceduti: 174.447 (+147). Totale casi: 21.581.917 (+27.296).