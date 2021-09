Covid, il cantante no vax Marcus Birks è morto a 40 anni: si era pentito di non essersi vaccinato

Marcus Birks, cantante inglese no vax, è morto dopo aver contratto il Covid: una volta aggravatosi si era pentito di non aver fatto il vaccino.

Addio a Macus Birks, cantante del duo The Charmeleonz molto noto in Gran Bretagna: l’uomo, 40 anni, era un no vax e riteneva di essere immune alla malattia perché si considerava in perfetta forma fisica. Dopo aver contratto il Covid ed essersi gravemente ammalato, si era pentito di non essersi vaccinato.

Cantante no vax morto per Covid

L’artista, che presto sarebbe diventato papà, era noto per le sue posizioni anti vaccino. Convinto di non subire gravi conseguenze da un’eventuale infezione grazie alla perfetta forma fisica (praticava sport cinque volte alla settimana), si era detto scioccato quando i medici gli hanno diagnosticato la malattia. In poco tempo le sue condizioni si sono aggravate tanto da rendere necessario un ricovero in ospedale, prima in area medica e poi in terapia intensiva.

Cantante no vax morto per Covid: “Vaccinatevi”

Durante il ricovero aveva rilasciato alcune interviste ammettendo di essersi pentito per essere stato “un po’ ignorante” e per avere rimandato la vaccinazione. Aveva dunque lanciato un appello in favore dalla campagna vaccinale: “Se non ti sei ammalato e non pensi che ti ammalerai, ascoltami. Quando ti senti come se non riuscissi a respirare a sufficienza, questa è la sensazione più spaventosa del mondo“.

Cantante no vax morto per Covid: le parole della moglie

La moglie Lis, che aspetta un figlio da lui, ha scritto un lungo e commuovente post sui social: “Il mio cuore è stato completamente strappato via e non so come affrontare il dolore, ma sapere che sto crescendo una parte di lui dentro di me mi sta aiutando a superare questo momento straziante“. Dopo aver definito Marcus suo marito, il suo migliore amico e la sua anima gemella, ha ricordato il lungo tempo passato con lui: conosciutisi durante l’adolescenza, i due si erano sposati 10 anni fa dopo sette anni di fidanzamento.

“Gli ho fatto una promessa che dirò al nostro bambino ogni giorno quanto lo ama, quanto è speciale e come sarebbe stato: è il miglior papà che un figlio potesse desiderare“, ha concluso.