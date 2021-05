Covid, il ministro della Salute di Malta: “Raggiunta l’immunità di gregge”. Su una popolazione di 500mila persone somministrate oltre 475mila dosi

Covid, il ministro della Salute di Malta Chris Fearne ha dato l’annuncio che nell’isola tutti aspettavano: “È stata raggiunta l’immunità di gregge”. Ebbene si, anche a fare la tara alle piccole dimensioni ed alla relativa facilità della campagna vaccinale l’annuncio ha comunque un suo effetto: Malta è il primo paese dell’Unione Europea ad avere vaccinato il 70 per cento della popolazione adulta, e ad averlo fatto con almeno una dose di vaccino anti Covid.

E Fearne ha voluto diramare un comunicato non appena gli uffici del ministero che presiede hanno confermato il dato: “Oggi abbiamo raggiunto l’immunità di gregge”, questo per sottolineare nella stessa nota che “il vaccino è un’arma contro il virus”, un po’ mainstream ma efficace, soprattutto a tener conto del sollievo generale del momento. Malta, che nella prima fase aveva fatto registrare molti contagi “da vacanze”, ha una popolazione di circa 500mila persone ed ha somministrato oltre 475mila dosi di vaccino.

I numeri dicono insomma che la popolazione è al sicuro perché quelli che sono già immunizzati o schermati dagli effetti peggiori del coronavirus “schermano” anche la fetta restante di chi non si è ancora vaccinato.

Questo almeno secondo l’aggiornamento sui dati di domenica scorsa e diffusi in questi giorni.

Il ministro della salute maltese ha anche riferito che poco meno del 42 per cento della popolazione over 16 è ora completamente vaccinata. E in merito agli over 60, che sono un po’ il “tallone d’Achille” di tutti gli stati europei che pure stanno operando con campagne vaccinali di assoluta efficacia, Italia Inclusa? Con la popolazione over 60 il tasso è del 65 per cento.

Il ministro della Salute di Malta: “Immunità di gregge” e da luglio via le mascherine all’aperto

Allo stato dell’arte la campagna vaccinale è aperta a tutti gli over 16 e il prossimo step sarà determinante: a partire infatti dal 1 luglio, sempre secondo l’annuncio di Fearne, “cadrà la norma di indossare la mascherina all’aperto per tutte le persone completamente vaccinate”. Ma c’è di più e con uno step temporale precedente: a partire dal primo giugno e per dare input definitivo al piegato e fondamentale settore turistico maltese, cesserà l’obbligo di mascherina sulle spiagge.