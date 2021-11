Boom di contagi in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.435 casi positivi al Covid: in aumento anche i ricoveri in area medica.

Continuano ad aumentare i contagi in Veneto dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati quasi 1.500 nuovi casi Covid. Si tratta di oltre 150 diagnosi in più rispetto al giorno precedente, quando i tamponi risultati positivi ammontavano a 1.278.

Contagi Covid in Veneto

Secondo il bollettino regionale reso noto nella mattinata di mercoledì 17 novembre 2021, i nuovi contagi sono pari a 1.435. Dato che sono stati fatti 85.207, di cui 21.472 molecolari e 63.735 rapidi, il tasso di positività nella regione è pari a 1,68%.

A confermare che i decessi aumentano in modo molto più contenuto rispetto alle infezioni è il fatto che se ne sono contati 7 per un totale di 11.888 vittime dall’inizio della pandemia.

Quanto invece ai ricoveri, sono aumentati di 24 unità nelle aree mediche (dove attualmente sono ospedalizzate 349 persone) mente diminuiscono di 3 nelle terapie intensive, che al momento contano 62 pazienti.

Contagi Covid in Veneto: si teme la zona gialla

Dalle proiezioni eseguite dalla Regione, nel giro di un paio di settimane potrebbero raggiungere un centinaio di persone i pazienti ricoverati in rianimazione, cosa per cui il presidente Zaia non ha negato di essere preoccupato.

Se ciò dovesse accadere, “avremo superato due parametri su tre per la zona gialla“.