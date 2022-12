Un compleanno non proprio allegro quello del Covid-19.

L’11 dicembre 2019 ci furono le prime segnalazioni di questa patologia che è riuscita a mettere in crisi la maggior parte del Pianeta per circa due anni. Come ha dimostrato la celebre rivista Science il paziente zero era una venditrice di animali al mercato di Wuhan.

3 years ago today: 3 people in Wuhan start to feel sick and are later found to have COVID-19. The new virus is spreading with now at least 4 confirmed cases, 3 weeks before the alarm is raised

— BNO News (@BNOFeed) December 10, 2022