Roma, 28 nov. (Adnkronos) – "Il virus non conosce frontiere. Non saremo protetti finché tutti nel mondo non saranno vaccinati". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde intervenendo a 'Che Tempo che Fa' su Rai 3 ricordando gli impegni presi durante il vertice del G20 a Roma.