Covid, le regole per gli asintomatici: novità per isolamento, tamponi e mascherine

Covid, le regole per gli asintomatici: novità per isolamento, tamponi e masc...

Covid, le regole per gli asintomatici: novità per isolamento, tamponi e masc...

Covid, le regole per gli asintomatici: novità per isolamento, tamponi e masc...

Il ministero della Salute ha chiarito quali sono le nuove regole per gli asintomatici Covid: la circolare e le indicazioni aggiornate

Il ministero della Salute ha chiarito quali sono le nuove regole per questo inizio 2023 per le persone che hanno contratto il Covid, ma sono asintomatiche.

Le novità spaziano dal tempo di isolamento, passando per i tamponi e finendo per l’obbligo di mascherine.

Ministero della Salute, le nuove regole per gli asintomatici Covid: cosa cambia

Il ministero della Salute ha pubblicato una nuova circolare in cui ha specificato quali sono le nuove misure contenitive per la pandemia Covid. Il ministero ha chiarito che cosa potrebbe succedere nel caso si andasse incontro ad un nuovo rialzo del numero di positivi e ha spiegato quali sono le regole per le persone positive, ma asintomatiche.

In merito a questo ultimo punto, il Ministero della Salute ha confermato a 5 i giorni di isolamento. A differenza di prima, però, gli asintomatici non saranno tenuti a fare un nuovo tampone per dimostrare di essere negativi. L’obbligo di mantenere indossata la mascherina permane, invece, fino al decimo giorno dal primo tampone positivo, anche una volta terminato l’isolamento.

Cosa cambia per le persone fragili

Le regole sono leggermente diverse per le persone considerate soggetti fragili.

Per questi ultimi, infatti, permane l’obbligo di fare un nuovo tampone dopo i 5 giorni di isolamento da inziare dopo la prima attestazione della positività. regola simile anche per il personale sanitario che, erò, potrà già fare un nuovo tampone dopo soli 2 giorni.