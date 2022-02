Covid, Locatelli: “Ci avviamo verso una situazione marcatamente favorevole”

Franco Locatelli ha parlato di una situazione marcatamente favorevole in merito alla situazione dei contagi Covid in Italia.

Il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli ha affermato che l’Italia si sta avviando verso una situazione marcatamente favorevole: i contagi e i ricoveri stanno diminuendo e la curva sta continuando a mostrare segni di discesa.

Locatelli sulla situazione Covid

Intervistato da Skytg24, l’esperto ha evidenziato che in questi mesi il nostro paese è riuscito a gestire la quarta ondata dovuta ad Omicron mantenendo tutto aperto a differenza di altri, come Germania, Olanda e Austria ,che hanno dovuto ricorrere a lockdown o a chiusure di attività. Tutto per merito soprattutto dell’alta copertura vaccinale della popolazione italiana.

Locatelli sul vaccino under 5

Locatelli si è espresso anche sul vaccino per la fascia di età da 0 a 5 anni spiegando che all’inizio della primavera potrebbe già essere a disposizione.

“Direi che potrebbe essere ragionevole ipotizzare l’orizzonte dell’inizio della primavera per avere questi vaccini, dopo che le agenzie regolatorie avranno dato il via libera“, ha infatti chiarito ricordando che per procedere alle somministrazioni è necessario il via libera dell’Ema e dell’Aifa.

L’esperto ha anticipato che saranno previste due dosi e ci sarà un dosaggio ulteriormente ridotto rispetto a quello che viene proposto per i bambini tra i 5 e gli 11 anni.