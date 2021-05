Covid, Lopalco: “Non dobbiamo essere spaventati dalle varianti”

L'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco ha rassicurato sulla diffusione delle varianti dichiarando che non bisogna spaventarsi.

“Non dobbiamo essere spaventati dalle spaventati”, queste le parole dell’epidemiologo e assessore alla sanità Pierluigi Lopalco che nel corso dell’inaugurazione dell’hub vaccinale realizzato all’interno della Fiera ha mandato un messaggio di rassicurazione ai cittadini, mettendo in luce come le varianti si possano affrontare in modo sereno.

“In Puglia abbiamo già riscontrato casi di variante brasiliana, casi di variante indiana”.

L’assessore alla sanità ha poi messo proseguito annunciando che arriveranno ogni settimana circa 150 mila dosi di Pfizer, mentre entro il fine settimana dovrebbero arrivare circa 124 mila dosi di Pfizer.

Covid Lopalco sulle Varianti – il punto sulla lotta al virus

Le varianti del Coronavirus non ci devono fare paura e possono essere bloccate e affrontate.

A dirlo l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco durante l’attivazione dell’hub vaccinale realizzato all’interno dell’ente fiera. L’epidemiologo ha poi proseguito facendo il punto su ciò che è stato fatto dalla regione per affrontare le varianti: “Per il momento bisogna attendere il sequenziamento per essere più precisi. Ad esempio c’è stato un gruppo di soggetti che veniva dall’India, sono stati immediatamente bloccati. E’ stato fatto un primo screening e su 5 persone, tre erano varianti inglesi.

Per le altre due bisogna attendere il sequenziamento“.

Sulla modalità di propagazione della variante si è mostrato ottimista dichiarando come la propagazione di queste varianti sia più lenta: “Mentre la variante inglese è arrivata in piena ondata pandemica, fortunatamente queste nuove varianti, sia la brasiliana che quella indiana, in Puglia sono arrivate più tardi. Quindi, poiché adesso la circolazione del virus è più lenta siamo abbastanza ottimisti sul fatto che non si propaghi“.

Covid Lopalco sulle Varianti – le dosi di vaccino in arrivo

Tra le molte cose dette l’assessore alla sanità della Regione Puglia Pierluigi Lopalco ha dedicato un ampio spazio alla campagna vaccinale in Puglia: “Ogni mercoledì avremo circa 150 mila dosi di Pfizer, durante questo fine settimana sta arrivando un bel quantitativo di AstraZeneca, 124mila dosi e lo stesso quantitativo lo aspettiamo verso la fine di maggio“.

Ha quindi proseguito dichiarando come verrà data la priorità ai soggetti più fragili: “Le vaccinazioni continueranno come da programmi, ad oggi l’assoluta priorità è per i soggetti fragili, per i soggetti con elevata fragilità, gli ultra ottantenni, che sono stati quasi tutti vaccinati, e le persone dai 60 ai 79 anni“.

Covid Lopalco sulle Varianti, l’intervento di Lopalco

Nel frattempo il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano in una nota della regione Puglia ha dato ampio in questo primo maggio al grande impegno degli operatori sanitari: È un Primo Maggio che celebriamo con dedizione e impegno, una giornata nella quale il nostro pensiero è rivolto a coloro che sono stati colpiti da questa pandemia dal punto di vista sanitario, sociale, lavorativo, economico. Stiamo cercando di tenere alta la nostra capacità vaccinale nel rispetto dei target, abbiamo attivato un nuovo grande centro a Foggia all’interno della Fiera, segno che l’organizzazione si rafforza sui territori”.