Covid, mercatini e mascherine all’aperto: le mosse dei sindaci per salvare il Natale

I sindaci delle città italiane studiano diverse misure per contrastare l'avanzata della pandemia Covid e salvare il Natale

I sindaci italiani pensano ad adottare nuove misure per contrastare la nuova impennata di contagi che si sta verificando in Italia nelle ultime settimane, in vista del Natale.

Natale 2021, le misure dei sindaci italiani per contrastare la diffusione del Covid: le parole di Speranza

Il ministro Speranza intervenuto a “Che tempo che fa”, parla delle regole da adottare per evitare il peggioramento della situazione contagi: “Manteniamo le regole esistenti, soprattutto quelle sui viaggi internazionali, ma dobbiamo monitorare con attenzione il quadro epidemiologico. I 12 mesi del Green pass scadono dalla seconda dose: nessuno quindi finora ha un intervallo di 12 mesi dalla seconda dose, riguardo la sua durata valutiamo con il Cts. Se continuiamo a insistere sui richiami per i vaccini e sulle prime dosi e comportamenti corretti possiamo limitare il più possibile eventuali misure: dipende dai nostri comportamenti e dalla campagna di vaccinazione.”

Natale 2021, i provvedimenti dei sindaci per controllare i cortei No Green Pass

A Roma a Trastevere e a Monti ci sono stati interventi su piazze storiche e luoghi della movida con contapersone e sbarramenti utili a limitare gli assembramenti. Anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha introdotto accessi più limitati alle zone più frequentate della città. Nel Lazio, ad Aprilia, lo scoppio di un focolaio sta facendo ragionare sulla possibilità di tornare al provvedimento delle mascherine all’aperto. A Bergamo hanno riaperto gli hub vaccinali per accelerare le somministrazioni delle terze dosi.

Natale 2021, i provvedimenti dei sindaci per i mercatini: il Green Pass con il braccialetto

Novità introdotta a Trento, Bolzano e Rovereto per i mercatini di Natale: è stato introdotto il Green pass con braccialetto ogni giorno di colore diverso e si è ridotto il numero delle bancarelle. Ogni visitatore, dopo aver mostrato la certificazione sanitaria, riceve al check point un nastrino lasciapassare da legare al polso.