Covid, nessun morto in Lombardia, 513 nuovi casi

Milano, 27 ott. (Adnkronos Salute)() – Zero decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Lombardia, informa la Regione. Su 96.377 tamponi effettuati, i nuovi positivi a Sars-CoV-2 sono 513, con un tasso di positività dello 0,5%.

I ricoverati per Covid in terapia intensiva sono 48 (-1), quelli in altri reparti salgono a 312 (+11). In

I nuovi casi per provincia: a Milano 171, di cui 67 a Milano città; a Bergamo 22; a Brescia 57; a Como 28; a Cremona 25; a Lecco 19; a Lodi 23; a Mantova 15, a Monza e Brianza 63; a Pavia 28; a Sondrio 14; a Varese 18.