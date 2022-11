Covid, Pregliasco: "Usare la mascherina in luoghi chiusi e affollati, rischio varianti, possiamo facilmente prevedere una stagione carica di virus"

Sulla lotta al Covid Fabrizio Pregliasco è stato chiaro, bisogna “usare la mascherina in luoghi chiusi e affollati, c’è il rischio varianti”. Intervistato da Leggo il virologo milanese ha rivolto l’invito agi italiani a non abbassare la guardia contro il virus.

Ed alla domanda su che inverno ci attende il direttore sanitario Irccs Istituto Galeazzi ha risposto: “Possiamo facilmente prevedere una stagione carica di virus. All’estero si è parlato anche di tri-epidemia, forse è un termine esagerato ma avremo di sicuro a che fare con tre elementi diversi. E questo non aiuterà di certo”.

“Usare la mascherina in luoghi chiusi”

E ancora: “L’influenza stagionale, i virus parainfluenzali già in circolazione e il Covid e le sue varianti, la Omicron 5 ha tre sotto varianti diverse: la pq1, la pq1.1 e Xbb”.

In ordine alla aggressività delle nuove varianti Pregliasco ha detto: “Probabilmente non saranno cattive ma purtroppo sembra che riescano a schivare la protezione del vaccino. Quindi si diffonderanno, facendo alzare la curva dei contagi e come sempre dobbiamo pensare ai più deboli”.

“Sfruttiamo una protezione che già conosciamo”

E per il virologo la soluzione è evidente anche a fare la tara alle recenti decisioni del governo: “Consiglio di indossare la mascherina nei luoghi affollati, al chiuso: siamo abituati a questa forma di protezione, perché non sfruttarla? E poi ovviamente con il vaccino: restano consigliati sia l’anti-Covid sia, allo stesso tempo, quello contro l’influenza.

Soprattutto per le persone a rischio. È il momento di alzare le difese. Ce lo dicono i dati internazionali”.