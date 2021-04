Covid, Speranza: “Primo miglioramento ma situazione resta seria”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha messo in evidenza che la situazione pur essendo in miglioramento rimane seria.

La situazione pur essendo in miglioramento rimane ancora molto seria A dirlo il Ministro della Salute Roberto Speranza che nel corso dell’intervento al tg1 ha fornito un quadro della situazione pandemica in Italia. Speranza ha poi fatto sapere che a prevalere è la variante inglese che si propaga in molto veloce.

Il Ministro Speranza ha poi fatto delle previsioni toccando un tema molto dibattuto ovvero quello delle riaperture a lungo chieste da ristoratori, titolari di imprese, forze politiche e non solo. Su quest’ultimo aspetto Speranza però non ha dubbi: “Potremo riaprire “appena i dati epidemiologici ci consegneranno un quadro diverso”, le parole di Speranza.

Covid, Speranza: “Situazione resta seria”

“C’è un primissimo miglioramento, dovuto alle misure attuate nelle ultime settimane, ma la situazione resta molto seria e va seguita con la massima attenzione”, queste le parole del Ministro della Salute Roberto Speranza.

Intervistato al tg1 il Ministro della Salute ha toccato temi importanti a cominciare dalle criticità alle quali stiamo assistendo in questo periodo, ma anche il vaccino e le riaperture.

“Nelle ultime 2 giornate 1 milione 800mila dosi sono arrivate nel nostro Paese. Facciamo il massimo di pressione possibile sulle aziende farmaceutiche perché i contratti venano rispettati e le consegne abbiano i tempi prestabiliti. Il vaccino è l’arma decisiva, dobbiamo accelerare il più possibile e lo stiamo facendo”, ha dichiarato Speranza a proposito della campagna vaccinale in corso.