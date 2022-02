Covid, trovati tre nuovi ceppi nei pipistrelli: “Monitorare per non essere impreparati”

Un recente studio ha confermato la scoperta di tre nuovi ceppi di coronavirus nei pipistrelli che hanno "specifiche somiglianze" con il Covid-19.

Un recente studio ha confermato la scoperta di tre nuovi ceppi di coronavirus nei pipistrelli che hanno “specifiche somiglianze” con il virus responsabile del Covid-19.

Scoperti nuovi ceppi di coronavirus

Un gruppo di scienziati della National University e dell’Institut Pasteur del Laos hanno identificato nei pipistrelli tre nuovi ceppi di coronavirus che mostrano «somiglianze specifiche» al Sars-CoV-2, virus responsabile di Covid-19.

Lo studio è stato pubblicato sulla celebre e autorevole rivista scientifica “Nature“.

I tre coronavirus individuati sono stati ribattezzati Banal-52, Banal-103 e Banal-236 e appaiono «estremamente simili al Sars-CoV-2», soprattutto per quanto riguarda Banal-52, identico per il 96,8% delle componenti. In particolare, sono molto simili nella proteina Spike, che permette al virus di attaccare le cellule bersaglio agganciando il recettore umano Ace-2.

Il commento dell’immunologa Antonella Viola

Antonella Viola, immunologa dell’Università di Padova, ha prontamente commentato lo studio, soprattutto in chiave di scoperta dell’origine del Sars-CoV-2 e di sue possibili mutazioni future: