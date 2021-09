Covid, Vaia: “Basta terrorismo, diamo alle persone forza e coraggio. Ma attenzione a scuola e trasporti”

Il direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’andamento della pandemia Covid in Italia.

Covid, Vaia: “Basta terrorismo, trend positivo”

Nella mattinata di domenica 5 settembre, il direttore dell’ospedale Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ha pubblicato un post su Facebook attraverso il quale ha voluto analizzare l’andamento della pandemia e della campagna vaccinale in Italia, ribadendo il trend positivo che sta caratterizzato le ultime settimane.

Nello specifico, il direttore dello Spallanzani di Roma ha scritto: “Score del momento: vaccino e monoclonali 3-virus 0; ottimismo e determinazione 5-catastrofismo e gufi 0; percentuale altissima di vaccinati, record incredibile se pensiamo ad esempio a quella antinfluenzale. Cittadini sempre più convinti e fiduciosi nei progressi della scienza, contrari e scettici sempre più minoritari. Agosto con numeri lontanissimi dalle previsioni dei vaticinatori e profeti di sventure, settembre che comincia nel modo giusto”.

Covid, Vaia: l’interrogativo sulla fine della pandemia

In particolare, il messaggio scritto e pubblicato sul noto social network dal medico Francesco Vaia si sofferma su una specifica domanda. L’esperto, infatti, riflette circa la fine della pandemia e su quali saranno le tempistiche entro le quali l’emergenza sanitaria potrà considerarsi conclusa.

A questo proposito, infatti, il direttore dello Spallazani ha affermato: “È tutto ok? Non è finita, certo, dobbiamo impegnarci ancora, spingere sulle terapie, e ne parleremo già nei prossimi giorni con un nostro studio, ma, mi chiedo: perché terrorizzare ancora le persone?“.

Covid, Vaia: “Diamo alle persone forza e coraggio. Ma attenzione a scuola e trasporti”

In considerazione dell’interrogativo presentato all’interno del post recentemente apparso su Facebook, inoltre, il medico Francesco Vaia ha espresso le seguenti considerazioni: “Diamo alle persone forza e coraggio e, se proprio non ce la facciamo a non mostrare le nostre preoccupazioni, e la nostra capacità di mettere in campo esercizi e volontà muscolari, attiviamole indirizzandole nel campo giusto: piano Marshall per scuola e trasporti – e ha aggiunto –.

Ottimo far rivedere il sorriso della compagna o compagno di banco, è una bella cosa, romantica, poetica, ma, forse, sarebbe meglio dare ai nostri studenti ambienti più ampi, più confortevoli, impianti di condizionamento che non costringano a tenere le finestre aperte e mezzi di trasporto più civili e non, come ora, strumenti di contagio”.