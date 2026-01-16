I due proprietari del Constellation sono indagati per la strage di capodanno che ha causato 40 morti e 116 feriti.

Crans-Montana, la procura ha chiesto 400mila euro, ovvero 200mila a testa, ai coniugi moretti per interrompere la custodia cautelare.

Strage di Crans-Montana: chiesta cauzione di 400mila euro ai Moretti

Secondo quanto riporta l’emittente svizzera Rts, la procura generale di Sion, che sta indagando su quanto successo la notte di Capodanno all’interno del locale Le Contellation di Crans-Montana, ha chiesto ai coniugi Moretti (titolari del locale) il versamento di una cauzione di 200mila franchi a testa somma che, in euro, è in totale sui 429mila euro.

Jacques e Jessica Moretti, ricordiamo, sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi.

Strage di Crans-Montana: dove si trovano i Moretti

Per evitare le misure cautelari a cui sono sottoposti, Jacques e Jessica Moretti dovrebbero pagare una cauzione di 200mila franchi a testa. Ricordiamo che l’imprenditore francese attualmente si trova in carcere, il Tribunale di Sion aveva infatti stabilito la custodia cautelare in carcere di tre mesi in particolare per pericolo di fuga. Per Jessica, invece, misure sostitutive, come l’obbligo quotidiano di firma, la consegna di tutti i documenti di identità e il divieto di espatrio. Intanto proseguono le indagini al fine di stabilire esattamente cosa sia successo la notte di Capodanno, notte in cui hanno perso la vita 40 persone, tra cui 6 italiani.