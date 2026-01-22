Crans-Montana: I Coniugi Moretti tra Accuse e Libertà Provvisoria - Tutti i Dettagli

I coniugi Moretti sono attualmente coinvolti in un'inchiesta riguardante un tragico incendio che ha colpito la località di Crans-Montana.

La tragedia dell’incendio che ha colpito il bar Le Constellation a Crans-Montana durante la notte di Capodanno ha scosso profondamente la comunità locale e non solo. Con un bilancio drammatico di 40 vittime e oltre 100 feriti, la questione legale riguardante i proprietari del locale, i coniugi Jacques e Jessica Moretti, ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

Le accuse contro i Moretti

In seguito al rogo, i Moretti sono stati accusati di omicidio colposo, lesioni personali e incendio doloso colposo. La posizione di Jacques Moretti, attualmente in custodia cautelare, è particolarmente delicata, dato il rischio di fuga evidenziato dal tribunale. La sua libertà potrebbe dipendere dalla raccolta di una cauzione di 200.000 franchi svizzeri, somma che un amico anonimo si è offerto di versare.

La fuga e la richiesta di soccorso

Jessica Moretti, invece, ha giustificato il suo allontanamento dal bar come una necessità di cercare aiuto. Tuttavia, gli inquirenti hanno mostrato scetticismo riguardo a questa versione dei fatti, poiché dopo aver contattato il marito, ha atteso all’esterno senza cercare di soccorrere i ragazzi intrappolati. Le sue dichiarazioni sono state interpretate come un possibile tentativo di distogliere l’attenzione dalle accuse di omissione di soccorso.

Il futuro dei coniugi Moretti

Con la libertà di Jacques ancora in bilico, si attende un’udienza che potrebbe determinare il suo rilascio. I dettagli della cauzione saranno esaminati dal tribunale, che dovrà verificare anche la provenienza dei fondi. Nel frattempo, Jessica ha l’obbligo di firma e non può lasciare il paese. La situazione legale per entrambi resta complessa e carica di tensione, mentre le famiglie delle vittime esprimono la loro indignazione.

Le reazioni delle famiglie delle vittime

Le famiglie delle vittime hanno reagito con sgomento di fronte alla possibilità di libertà per Jacques Moretti. La madre di una delle vittime ha definito la situazione una vergogna, sottolineando il dolore e la rabbia che provano per la perdita dei loro cari. Questa reazione evidenzia il profondo impatto emotivo che la tragedia ha avuto sulle persone coinvolte.

Iniziative e aiuti per le vittime

La Svizzera sta attualmente lavorando a un pacchetto di misure economiche per sostenere le famiglie delle vittime, che includerà aiuti per le spese mediche e indennizzi significativi. Gli sforzi per garantire supporto ai colpiti dalla tragedia sono in corso e coinvolgono anche le autorità italiane, che hanno avviato indagini parallele per omicidio plurimo colposo.

Il governo italiano sta valutando la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento svizzero, un passo che potrebbe portare a una maggiore collaborazione tra le autorità dei due paesi. La situazione rimane in continua evoluzione, mentre le famiglie delle vittime aspettano giustizia.