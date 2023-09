Dopo le vacanze, spesso ci troviamo con una confezione di crema solare ancora parzialmente utilizzata. Ma cosa fare con le creme solari avanzate? È importante evitare di conservarle per l’anno successivo. Invece, possiamo sfruttarle per la cura del corpo e dei capelli, oppure riciclarle per scopi domestici.

Creme solari: l’importanza della scadenza spesso sottovalutata

Le creme solari, come altri prodotti dermocosmetici, hanno una data di scadenza determinata dal PAO (Period After Opening).

Una volta aperti, i cosmetici come le creme solari devono essere utilizzati entro il periodo indicato sull’etichetta, indicato dal simbolo del vasetto con un numero seguito dalla lettera M, solitamente per un periodo che varia dai 9 ai 12 mesi, altrimenti perdono l’efficacia protettiva.

Creme solari e riciclo: tutte le strategie utili per una scelta eco-friendly

Utilizzate la crema solare avanzata come crema idratante dopo la doccia per ottenere una pelle morbida e profumata in estate, le loro proprietà lenitive e idratanti sono rimaste invariate, applicatele sulle aree del corpo che risultano molto disidratate come gomiti, talloni ecc..

Per la cura dei capelli: creando un impacco nutriente, applicatela sulle lunghezze, lasciate agire per 10 minuti, risciacquate e fate lo shampoo. L’olio abbronzante avanzato è ideale per le punte dei capelli: applicatelo, lasciate agire per 30 minuti e lavate per capelli lucidi e splendenti. Se la vostra crema solare è scaduta, potete sfruttarla per la pulizia di oggetti in pelle come divani, scarpe e borse, rendendoli più puliti e morbidi. per rimuovere l’ossidazione dal metallo, eliminare macchie d’inchiostro e lucidare i mobili in legno non prima di aver fatto una prova in un angolo nascosto.