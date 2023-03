La prima conferenza stampa in Senato di Andrea Crisanti: "Gli specializzandi vanno pagati, le disparità non vanno bene"

Da Palazzo Madama arrivano le parole di Andrea Crisanti: “Gli specializzando vanno pagati, le disparità non vanno bene”. Il medico e senatore del Partito Democratico spiega come vuole porvi rimedio con un Ddl. Il senatore e camice bianco già in prima linea contro il Covid lo ha detto nel corso della sua prima conferenza stampa oggi al Senato per presentare la proposta di legge sulle borse di studio per gli specializzandi di area non medica.

Crisanti: “Gli specializzandi vanno pagati”

Ed ha spiegato: “Gli specializzandi della scuola di Microbiologia clinica che dirigevo vivevano due disparità, i medici prendevano una borsa di studio e gli altri non medici no. Questa disparità non va bene, ecco perché il mio Ddl per porre rimedio e che presento oggi”. Poi Crisanti ha espresso un augurio: “Sono inseriti nei turni delle strutture del Ssn, ma lavorano gratuitamente e questo va rivisto”.

“Hanno lavorato su milioni di tamponi”

“Si tratta di circa 2500-2.600 specializzandi l’anno. Chi sono? Ad esempio genetisti che fanno anche diagnosi e sono oggi fondamentali negli screening, i microbiologi che durante la pandemia hanno lavorato su milioni di tamponi, anche i farmacisti”. E la chiosa del senatore dem è stata netta: “Stiamo parlando di professioni essenziali per il Ssn”.