Le tensioni diplomatiche tra Messico ed Ecuador hanno raggiunto livelli critici dopo l’irruzione della polizia ecuadoregna nell’ambasciata messicana a Quito, culminata nell’arresto dell’ex vicepresidente ecuadoregno Jorge Glas, condannato per corruzione. Questo episodio ha provocato una rottura delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, con il Messico che denuncia alla Corte dell’Aja l’Ecuador per violazioni del diritto internazionale.

Polizia irrompe in ambasciata messicana: arrestato e ex vice-presidente ecuadoregno

La crisi ha avuto inizio quando venerdì scorso agenti di polizia ecuadoriani hanno fatto irruzione nell’ambasciata messicana a Quito per arrestare Jorge Glas, che vi si era rifugiato lo scorso dicembre temendo per la sua vita, violando in questo modo, come riportato dal Messico, la Convenzione di Vienna. È stato questo a segnare l’apice di una serie di tensioni diplomatiche tra i due Paesi, aggravate dalla concessione di asilo politico da parte del Messico a Glas, nonostante le obiezioni delle autorità ecuadoriane.

Crisi diplomatica: Messico annuncia rottura con Ecuador dopo arresto dell’ex vicepresidente Glas in ambasciata

In risposta all’arresto di Glas e alla violazione della Convenzione di Vienna, il Messico ha annunciato la rottura immediata delle relazioni diplomatiche con l’Ecuador. Il ministro degli Affari Esteri messicano, Alicia Bárcena, ha dichiarato che questa decisione è stata presa di fronte alla flagrante violazione del diritto internazionale e alle lesioni subite dal personale diplomatico messicano.

In un ulteriore sviluppo della crisi, il Messico ha ufficialmente denunciato l’Ecuador alla Corte internazionale di giustizia dell’Aja per le violazioni del diritto internazionale connesse all’irruzione nella sua ambasciata a Quito. Questa mossa riflette l’intensificarsi delle tensioni tra i due Paesi e il rafforzamento della posizione messicana nel perseguire le proprie rivendicazioni legali.

