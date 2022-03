La Guerra Russia-Ucraina non è fatta solo di combattimenti armati, ma anche informatici. Anonymous ha colpito la Tv russa.

Il collettivo Anonymous interviene nuovamente nella guerra Russia-Ucraina. Stavolta sono state colpite le televisioni russe. Gli hacker che hanno dichiarato una guerra informatica alla Federazione Russa hanno diffuso immagini e video delle azioni militari russe sul suolo ucraino.

Guerra Russia-Ucraina, ennesimo attacco da parte di Anonymous

Vladimir Putin ha da sempre tenuto nascosto alla popolazione russa il suo intendo di occupare l’Ucraina. Il presidente russo ha dichiarato dal principio che la sua era un’azione difensiva e di denazificazione di alcune zone del Paese confinante. Grazie ad Anonymous adesso anche i russi sanno cosa sta facendo davvero il loro leader. Mentre la Tv russa continuava a trasmettere il suo palinsesto quotidiano, improvvisamente sono apparse tutte le immagini che il mondo, dal 24 febbraio 2022, sta vedevo quasi tutti i giorni.

La guerra in Ucraina, anche per i russi, non sarà più qualcosa di astratto o di difensivo. Oltre a smascherare Putin, Anonymous vorrebbe far aumentare il dissenso nei confronti del presidente russo. Come riporta TGCOM24, i canali presi di mira dal collettivo sono: Russia 24, Channel One e Moscow 24. Colpite anche le piattaforme streaming Wink e Ivi.

Netflix e TikTok sospendono i loro servizi in Russia

Anonymous ha rivendicato l’attacco alla Tv russa senza nascondersi, come ha sempre fatto.

Oltre alle sanzioni e agli attacchi hacker, anche altre piattaforme ed app stanno sospendendo i loro servizi in Russia. Netflix ha tagliato i ponti con la Federazione e anche il social network TikTok. La scelta degli sviluppatori di TikTok è stata abbastanza difficile, in quanto l’app “può fornire una fonte di sollievo e connessione umana durante un periodo di guerra in cui le persone stanno affrontando un’immensa tragedia e isolamento“.

Il social network non ha però sospeso tutti i sui servizi in Russia, ma solo il live streaming. La funzione di messaggistica, al momento, continuerà ad essere valida in tutta la Federazione.