Dagli Stati Uniti d’America, la Casa Bianca ha segnalato a Kiev che la Russia si appresta a invadere l’Ucraina entro le prossime 24 ore.

Dagli Stati Uniti, un nuovo monito è stato inviato all’Ucraina. La Casa Bianca ha comunicato a Kiev che la Russia di Putin è pronta a invadere il Paese entro le prossime 48 ore.

Crisi Russia Ucraina, Casa Bianca avverte Kiev: “Mosca invaderà entro 48 ore”

Sono sempre più forti e pressanti le tensioni che animano i rapporti tra la Russia e l’Ucraina e le preoccupazioni che si respirano negli ambienti di Governo dei Paesi europei e degli Stati Uniti d’America.

In questo contesto, nel tardo pomeriggio ora italiana di mercoledì 23 febbraio, la Casa Bianca ha inviato una segnalazione a Kiev, rivelando che Mosca è pronta a invadere il Paese entro 48 ore. Dopo aver appreso la notizia dall’intelligence americana, l’amministrazione Biden ha rapidamente informato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Per quanto riguarda l’attacco, atteso entro le prossime 48 ore, l’intelligence ha asserito che la Russia si sta organizzando per mettere in atto un’invasione su larga scala dell’Ucraina.

L’attacco russo ai danni del Paese di Zelensky è stato commentato dagli Stati Uniti che hanno sollecitato l’Onu a dimostrare a Putin che la Nazione non è isolata né affronterà le manovre militari degli invasori da sola.

Berlino, la Porta di Brandeburgo si tinge dei colori dell’Ucraina

Per ribadire alla Russia e al mondo intero che l’Ucraina non è sola in questo difficile momento storico, Berlino ha voluto promuovere un gesto molto speciale. La Porta di Brandeburgo, infatti, si è tinta dei colori della bandiera Ucraina per ribadire il sostegno della Nazione a Kiev.

Kiev annuncia chiusura confine con la Bielorussia

Intanto, a partire dal prossimo martedì 1° marzo, l’Ucraina ha deciso di chiudere il confine con la Bielorussia e di interrompere anche tutti i collegamenti ferroviari con la zona.

Sempre in materia di viabilità, si vocifera che Kiev potrebbe chiedere alla Turchia di bloccare l’accesso al Mar Nero delle navi russe.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno annunciato la partenza di 800 soldati americani da Vicenza: i militari sono stati reindirizzati verso la Lettonia.

Puti invia nuove truppe e tank nel Donbass

Per quanto riguarda la Russia di Putin, il Consiglio europeo ha deciso di formalizzare nuove sanzioni contro Mosca.

E, mentre l’Ucraina ha ribadito di non aver alcuna intenzione né alcun piano per entrare in possesso di armi nucleari, il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha dichiarato: “C’è molto in gioco nella crisi odierna. Il rischio di conflitto è reale. La Russia sta usando la forza e gli ultimatum non solo per ridisegnare i confini in Europa, ma per cercare di riscrivere l’intera architettura della sicurezza globale”.

Nonostante sanzioni e azioni diplomatiche, infatti, il presidente russo Vladimir Putin ha inviato nuove truppe e tank nella regione ucraina del Donbass.