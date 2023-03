Cristian Miceli morto a 13 anni dopo un malore a scuola: lutto cittadino a Santa Flavia

Cristian Miceli è morto a soli 13 anni dopo un malore a scuola. Nella giornata di oggi, 6 marzo, sarà osservato un giorno di lutto cittadino a Santa Flavia, in provincia di Palermo.

Cristian Miceli è morto a soli 13 anni dopo un malore a scuola. Era un ragazzino allegro e socievole, che amava organizzare feste con il karaoke e preparare torte. Un malore improvviso a scuola non gli ha lasciato scampo. Oggi sarà osservato un giorno di lutto cittadino a Santa Flavia, in provincia di Palermo, per la sua scomparsa. Il giovane è stato soccorso venerdì e portato in ospedale, dove 24 ore dopo ne è stato dichiarato il decesso. La salma è stata restituita alla famiglia e nella giornata di oggi saranno celebrati i funerali. La notizia della scomparsa del 13enne ha sconvolto la comunità di Santa Flavia.

Il malore improvviso a scuola

Cristian era andato a scuola, la Karol Wojtyla, ma improvvisamente ha chiesto di andare in bagno, dove il bidello lo ha trovato steso per terra. Sono subito stati allertati i soccorsi, che hanno portato il 13enne all’ospedale dei bambini. Il giovane è stato intubato e rianimato, poi è stato ricoverato. Dopo una giornata nel reparto di rianimazione, le condizioni del ragazzino sono peggiorate, fino al decesso. La procura non ha disposto nessuna autopsia e la salma è stata affidata alla famiglia per le esequie. Il funerale sarà celebrato alle 10.30 nella chiesa di Maria Santissima del Lume, a Porticello.