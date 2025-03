Cristiano Malgioglio lontano dall’Italia: la verità dietro la sua sparizione

Cristiano Malgioglio è partito in gran segreto per l’estero, facendo poi perdere le sue tracce: dove è finito lo showman siciliano?

Cristiano Malgioglio lontano dall’Italia

Il popolare artista siciliano Cristiano Malgioglio avrebbe improvvisamente lasciato l’Italia per un viaggio segreto all’estero. Lo showman avrebbe detto al suo staff che voleva prendersi una pausa dai tanti impegni lavorativi per trascorrere un pò di tempo assieme al fidanzato turco ma, da allora, di lui non si è saputo più nulla. Ma quindi, dove è finito Cristiano Malgioglio? Cosa c’è dietro la sua “sparizione”?

Ai suoi collaboratori, come detto, Cristiano Malgioglio avrebbe detto che sarebbe partito per la Turchia per stare un pò col fidanzato ma, una volta arrivato là, di lui si sono perse le tracce. Secondo però le ultime indiscrezioni, l’artista sarebbe andato in Turchia per un altro motivo, ovvero per recarsi in una clinica estetica. E ciò che si legge sul Settimanale Oggi, secondo appunto le voci che circolano in ambienti milanese. Malgioglio quindi sarebbe in Turchia per sottoporsi a una serie di interventi estetici al fine di “rinfrescare” la propria immagine. Non ci resta che aspettare per scoprire se è davvero così.