Tutti i sondaggi dicono che gli americani hanno preoccupazioni economiche, ecco le critiche di Obama a Biden: "Dice cose lontane dai problemi quotidiani"

Da un intervento su un podcast arrivano le critiche di Barack Obama a Joe Biden: “Dice cose lontane dai problemi quotidiani“. L’ex L’ex presidente Usa è intervenuto su “Pod Save America” e ha dato una bella scrollata al suo ex vice in ordine alla campagna per le Midterm.

Ad Obama la comunicazione dem non piace perché a suo avviso è troppo lontana dai problemi che la gente deve affrontare ogni giorno. Ed Obama ha ammesso di aver sbagliato lui stesso in passato quando ”si dava aria da professore, dietro a un leggio, e parlava di politica in modi teorici che non si arrivavano direttamente agli elettori”.

Biden “dice cose lontane dai problemi”

Poi ha detto: “Non è così che la gente pensa a questi problemi, le persone si chiedono invece in che modo la politica è rilevante nella mia vita di tutti i giorni”.

Il sunto è che l’ex presidente vuole dare un “buffetto” al suo successore alla Casa Bianca riportandolo sulla “retta via del consenso”.

Cosa dicono i sondaggi negli Usa

Il momento è delicato, con i sondaggi che dicono che la principale preoccupazione degli elettori Usa in questo momento è l’economia e con Joe Biden che invece pare molto concentrato in politica estera e sui temi etici di ampio respiro. Ha chiosato Barack Obama: “A volte i democratici sono dei guastafeste”.