Un giro di critiche tra gli allievi

Nel recente episodio di Amici di Maria De Filippi, il clima di competizione è diventato palpabile. Gli allievi, attraverso bigliettini anonimi, si sono scambiati critiche feroci, dando vita a un vero e proprio “giro di schiaffi”. Tra i più colpiti, Daniele Doria ha ricevuto attacchi da Francesco Fasano e TrigNO, risultando l’allievo più bersagliato della serata.

Le parole di Francesco, in particolare, hanno colpito duramente Daniele, che ha cercato di difendersi, ma senza successo.

Le parole di Francesco e la risposta di Daniele

Francesco ha espresso la sua opinione su Antonia e Daniele, sottolineando che Antonia, non scrivendo né producendo musica, non può considerarsi un’artista completa. Riguardo a Daniele, ha affermato che, se dovesse arrivare in finale, preferirebbe sfidare Alessia, ritenendola più talentuosa. Daniele ha tentato di rispondere, sostenendo di essere più versatile, ma Francesco ha ribattuto che la versatilità non deve tradursi in esibizioni senza senso. La tensione tra i due è palpabile, con Francesco che si considera nettamente più forte.

Le critiche di TrigNO e la difesa di Chiara

TrigNO ha aggiunto ulteriore pressione su Daniele, affermando che la sua insicurezza è aumentata da quando Francesco è entrato nella scuola. Ha dichiarato che Daniele è il ballerino che lo emoziona di meno, un commento che ha sicuramente ferito l’allievo. Tuttavia, Chiara Bacci ha preso le difese di Daniele, affermando che TrigNO non è all’altezza di Antonia. La risposta di TrigNO, che ha manifestato il desiderio di arrivare in finale solo per batterla, ha ulteriormente acceso la tensione, con Chiara visibilmente infastidita.

Consigli e miglioramenti tra gli allievi

In un clima di critiche, anche altri allievi hanno ricevuto feedback. A Jacopo Sol è stato consigliato di essere più spontaneo e aperto nelle sue esibizioni, mentre a Nicolò Filippucci è stato suggerito di migliorare l’interpretazione dei brani, nonostante la sua bella voce. Nicolò ha anche consigliato ad Antonia di essere meno scontrosa, notando però dei miglioramenti. La dinamica tra gli allievi si fa sempre più complessa, con rivalità e alleanze che si intrecciano in un contesto di crescita artistica.

Nuove uscite musicali e interviste

Oltre alle tensioni tra gli allievi, la musica continua a essere protagonista. Sarah Toscano ha presentato il suo nuovo singolo “Perfect”, in collaborazione con Carl Brave, un brano che si adatta perfettamente a questo periodo dell’anno. Nel frattempo, Chiara Ferragni ha ripreso a parlare del suo matrimonio finito con Fedez, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse al panorama mediatico attuale. Le storie personali degli allievi si intrecciano con la loro carriera musicale, creando un mix avvincente di emozioni e talenti.