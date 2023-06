Crociera da paura in Florida: nave ritarda partenza per tempesta improvvisa

La nave da crociera Indipendence of Seas ha dovuto interrompere la partenza dalla Florida a causa di una forte e improvvisa tempesta. Non ci sono feriti tra i passeggeri.

Tempesta in Florida: nave da crociera interrompe la partenza

Non si è rivelato un buon weekend per i passeggeri della nave da crociera Indipendence of Seas della Royal Caribbean: lo scorso 16 giugno, infatti, a causa di una forte tempesta abbattutasi in Florida, la nave ha interrotto la sua partenza.

In questo periodo dell’anno non sono insolite le tempeste e pioggie estive, ma in questo caso la tempesta si è abbattuta improvvisamente, prendendo alla sprovvista i metereologi: tre minuti di forti venti e pioggia, ma tanto è bastato per mettere a soqquadro la nave.

Il comunicato

Come dichiarato a Fox News, secondo la Royal Caribbean si è trattato davvero di un fenomeno inaspettato: “Venerdì 16 giugno, durante la partenza da Port Canaveral, l’Independence of the Seas ha incontrato un’improvvisa raffica di forti venti. Questo è durato per un breve periodo e non ci sono stati feriti gravi ai nostri ospiti o all’equipaggio. Independence of the Seas ha continuato il suo regolare itinerario di 3 notti, arrivando a Perfect Day at CocoCay alle Bahamas sabato mattina, come da programma”.