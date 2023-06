Belle e impossibili. Le lumache giganti africane hanno invaso il sud della Florida. Sono pericolose per l’agricoltura, ma anche per la salute umana, al punto che alcune aree della contea sono state messe in quarantena e sarà impossibile andarci o avvicinarsi.

Nella classificazione scientifica sono note con il nome di chiocciola africana gigante (Lissachatina fulica) della famiglai Achatinidae. Originarie dell’Africa orientale, sono state inserite nella lista mondiale del Centro Specie invasive molto dannose (che sono in crescita nel mondo e in Italia).

Florida invasa dalle lumache giganti africane: area in quarantena

Le autorità dello Stato americano della Florida hanno allertato i residenti e sottoposto alcune aree alla quarantena. Le zone invase da enormi lumache giganti africane sono ad alto rischio per la salute umana e per l’economia del territorio.

Queste creature di terra sono meravigliose dal punto di vista estetico. Hanno catturato i riflettori di tutto il mondo, ma nascondono pericolose insidie. Possono essere letali.

Perché le lumache giganti africane sono pericolose

Questa particolare specie di lumache è vorace di piante, quindi un pericolo per i paesaggi e l’agricoltura. Amano strisciare sulle verdure crude e sono ghiotte di ben 500 specie di piante e piantagioni di frutta e verdura.

Inoltre, se entrano in contatto con la pelle umana possono trasmettere infezioni. La loro vischiosità cattura e intrappola a sé dei parassiti, compresi i vermi polmonari dei topi che sono tra le cause della meningite nell’uomo.

Mangiano anche gli intonaci dei muri

Una volta rilasciate nell’ambiente, si riproducono in massa e invadono gli appezzamenti di terreni adibiti all’agricoltura. Occupano anche abitazioni civili nutrendosi di intonaci e stucco edilizio, fonte ricca di calcio per la loro sopravvivenza. Perciò diventano ospiti “indesiderati” in casa, col rischio di entrare in contatto con l’uomo.

Come sono arrivate in Florida e il contrabbando

È possibile che si siano diffuse a causa del traffico di lumache giganti africane, che negli Stati Uniti è illegale. Non possono essere importate e non possono essere allevate o tenute in casa.

Le autorità statunitensi si sforzano da anni per cercare di debellare il fenomeno. Già nel marzo scorso gli agenti delle dogane di Detroit hanno intercettato e fermato un viaggiatore del Ghana, dedito al contrabbando di lumache africane. Le aveva nascoste in valigia.

Ma questo commercio illegale va avanti da decenni. Nel 2014 i funzionari di Miami-Dade hanno scoperto 150mila lumache.

Ben due invasioni sono state faticosamente sradicate in Florida, negli ultimi decenni (Qui l’ultima invasione del 2022). Adesso l’incubo “alieno” è tornato.